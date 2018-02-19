الصناعة… قرار حول معايير منح العلاوات الإنتاجية والإضافية لعمال الإسمنت

أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف اليوم قرارا حدد بموجبه أسس ومعايير منح العلاوات الإنتاجية والإضافية للعاملين في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها.

وحدد القرار حدود كل من “الشرائح والإنتاج المعياري السنوي والإنتاج مقاسا بالطن والعلاوة المتعلقة بالأداء الحافزي وفق الشرائح بالليرة، بالإضافة إلى حد الأداء الحافزي المقدر بـ 70 بالمئة من الإنتاج المعياري ولكل الشركات والمعامل”.

وأوضحت مستشارة وزير الصناعة فدوى محمود في تصريح صحفي أن توزيع العلاوات الإنتاجية على العاملين يتم وفق علامات تقييمية محددة حسب مراكز العمل توافق عليها اللجنة الإدارية في الشركة ويصدرها مدير عام المؤسسة بتعليمات تنفيذية ناظمة لهذا القرار الذي يشترط في منح العلاوة الإنتاجية خفض تكلفة الإنتاج الذي يزيد على حد الأداء.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت المهندس طلال ابراهيم إلى أن هذا القرار الذي بدأت الشركات في تطبيقه سيسهم في زيادة الإنتاج مع زيادة في دخول العاملين وتخفيض كلف الانتاج وزيادة ريعية شركات الاسمنت.

ولفت ابراهيم إلى ما يتضمنه القرار لجهة منح العاملين في شركات الإسمنت التابعة علاوات إضافية لوفر الطاقة من غاز وكهرباء وبنسبة 45 بالمئة من قيمة الوفر وعلاوات إضافية على نشاط التصدير بحيث يتقاضى العاملون فيها مبلغ 25 ليرة سورية عن كل طن كلنكر ومبلغ 35 ل.س عن كل طن إسمنت يتم تصديره بعد اكتفاء السوق المحلية.