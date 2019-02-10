الصهاينة يعتدون على مدرسة جنوب غرب نابلس

اعتدى مستوطنون “صهاينة” على المدرسة الثانوية بقرية عوريف جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال.

مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس صرح بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الطلاب بحماية قوات الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المدرسة ما دفع الإدارة إلى إخلاء المدرسة من الطلبة.

في سياق متصل، منعت قوات الاحتلال خمس معلمات من دخول قرية بيت إكسا شمال مدينة القدس المحتلة.

رئيس مجلس القرية سعادة الخطيب بين أن قوات الاحتلال منعت المعلمات من دخول القرية والوصول إلى مدرسة بيت إكسا الثانوية للبنات، ما أدى إلى تعطيل التدريس هناك.