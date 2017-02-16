الصين احتفلت بمهرجان الفوانيس

تحتفل الصين بمهرجان الفوانيس الذي تختتم به أعياد رأس السنة الصينية ويُقام المهرجان في اليوم الخامس عشر من الشهر القمري الأول، أي في مثل هذا اليوم.

وتقوم العادات على أنه في اليوم الأخير من احتفالات رأس السنة الصينية، يمضي الأزواج الوقت معاً في اليوم الذي يُعرف بشكل غير رسمي باسم «يوم عيد العشاق الصيني»، وفي الماضي، كان العازبون في هذا اليوم يلعبون ألعاب مطابقة الأزواج.