الصين تؤكد دعمها للجهود الدولية لإيجاد تسوية سلمية للأزمة في فنزويلا

أكدت الصين دعمها جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سلمية للأزمة في فنزويلا ومواصلة كل الأطراف القيام بدور بناء في هذه المسألة.

ونقلت وكالة شينخوا عن هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها الليلة الماضية إن “الشعب الفنزويلي يجب أن يقرر مصير بلاده ضمن إطار التشريع وعلى أساس قانوني من خلال الحوار السلمي والقنوات السياسية” مضيفة “هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في فنزويلا”.

وعقد أمس الأول في الأوروغواي اجتماع دولي في مبادرة لإيجاد حل للأزمة السياسية التى افتعلتها الولايات المتحدة الامريكية في فنزويلا بهدف السيطرة على ثروات ومقدرات الشعب الفنزويلي.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر دعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذى يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.