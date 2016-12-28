الصين تؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن أي عمل يقوم به مجلس الأمن الدولي يجب أن يساعد على ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها “أريد التأكيد على أن أي عمل يقوم به مجلس الأمن الدولي يجب أن يؤدي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية” لافتة إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي على دعم الحلول السياسية بشكل بناء في الأزمة في سورية.

وأضافت هوا “إن الصين تعارض استخدام أي شخص للأسلحة الكيماوية لأي غرض وتحت أي ظروف” مضيفة “إن الموقف الصيني واضح وثابت”.

وتأتي تلك التصريحات بعد مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن الدولي من قبل باريس ولندن حول الهجمات الكيميائية في سورية.

يذكر أن الحكومة السورية وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيميائية تم استخدامها من قبل هذه التنظيمات ضد المدنيين والجيش العربي السوري ولا سيما في الهجوم الكيميائي الذي شنته التنظيمات الإرهابية في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.