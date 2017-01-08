الصين تبني أعلى تليسكوب في العالم لمعرفة سر نشأة الكون

قررت الصين بناء أعلى تليسكوب في العالم ارتفاعاً، فى إقليم التبت؛ لمتابعة موجات الجاذبية فى الكون، وجمع معلومات أكثر عن سر نشأة الكون.

بدأت الصين فى تنفيذ أول مرحلة من مشروع إقامة مرصد لمعرفة معلومات أكثر عن الانفجار العظيم، ببناء أول تلك التلسكوبات، حسب موقع “Business Standard”.

وصرح “ياو يونغ هيانغ”، كبير الباحثين بالمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، أنه من المتوقع أن يكون التليسكوب جاهزا للعمل بحلول عام 2021 ليقوم بمهمته فى رصد وجمع بيانات دقيقة عن موجات الجاذبية البدائية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. أطلق على التليسكوب اسم “نجاري رقم 1″، وسيتم إقامته على ارتفاع 5.250 متر فوق مستوى سطح البحر على بعد 30 كيلومترا من بلدة شيتشوانخه فى جنوب محافظة نجاري بإقليم التبت.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية بناء سلسلة من التليسكوبات، التي يطلق عليها اسم “نجاري رقم 2″، والتى ستقع على ارتفاع 6000 متر فوق مستوى سطح البحر. وقدرت ميزانية المشروع بمرحلتيه بـ130 مليون يوان، ولم يتم تحديد إطار زمني بالنسبة لاكتمال تلك المرحلة.