الصين تجدد تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية

جددت الصين تأكيدها على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية ودعمها لاستئناف الحوار السوري السوري في جنيف.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ خلال مؤتمرصحفي نقلته وكالة الانباء الصينية شينخوا عن ترحيب بلادها بنتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو يوم الثلاثاء الماضي وضم وزراء الخارجية الروسى سيرغى لافروف والايرانى محمد جواد ظريف والتركى مولود جاويش اوغلو.

وشدد البيان الصادر عنه على “حترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعلى الحل السياسى للازمة فى سورية”.

وقالت هوا.. “إن الصين ترحب بكل الجهود التي تسهم في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سورية والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار فيها على المدى الطويل” معتبرة أن مراعاة التهدئات الانسانية ووقف الأعمال القتالية وتعزيز تقديم المساعدات الانسانية تعتبر جزءا من الحل للأزمة في سورية.

وكان لافروف أعلن فى ختام الاجتماع الثلاثى أن روسيا وإيران وتركيا متفقة على التسوية السياسية لأازمة فى سورية مع التأكيد على الاستمرار في محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين مشيرا إلى أن البلدان الثلاثة توصلت كنتيجة للاجتماع لبيان مشترك يتضمن اجراءات سياسية لتسوية الأزمة في سورية ويؤكدعلى سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

من جهة ثانية أدانت تشونينغ جريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف واصفة ذلك بأنه “عمل إرهابي وحشي يستهدف الدبلوماسيين والصين تدينه بشدة “.

كما أعربت تشونينغ عن تعازيها وتعاطفها الصادق مع أسرة السفير الروسي وروسيا حكومة وشعبا مشددة على أن الصين تعارض بحزم إرهاب بأي شكل من الأشكال وتدعم الجهود الروسية لمكافحة الارهاب.

وكان إرهابي متطرف يعمل فى صفوف شرطة النظام التركي اغتال الاثنين الماضي السفير الروسى بإطلاق النار عليه أثناء إلقائه كلمة فى افتتاح معرض فني في أنقرة ولقيت عملية الاغتيال إدانات واسعة.