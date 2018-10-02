الصين تحذر الولايات المتحدة قبل فوات الأوان

في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء بأن بلادها تطالب الولايات المتحدة بوقف الأعمال الاستفزازية للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.

وقالت هوا تشون يينغ ، إن بلادها “تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال “الاستفزازية” و”تصحيح أخطائها على الفور”، من أجل تجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية، والسلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: “إن الصين تعتزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية والأمن”.

وأشارت إلى إن الولايات المتحدة “لا تولي أي اهتمام للتطلعات المشتركة للدول الإقليمية، ومرة أخرى تلجأ إلى أعمال استفزازية، تحت ذريعة “حرية الملاحة”، منتهكة بذلك المعايير الدولية الأساسية، وتهدد سيادة الصين وتضر الاستقرار في المنطقة”، وأضافت ان الصين تعرب عن استيائها الشديد والاحتجاج الشديد ضد هذه الأفعال”.