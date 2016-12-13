الصين تحذر ترامب: من يهدد مصالحنا كمن يزحزح صخرة ستسحق قدمية

وجهت الصين تحذيرا قاسيا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، متوعدة بأن أي شخص يهدد مصالحها في تايوان، هو كمن “يزحزح صخرة ستسحق قدميه”.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي خلال زيارة إلى سويسرا، إن “أي شخص أو قوة في العالم تحاول النيل من الصين أو المس بمصالحها الأساسية، فسيكون ذلك كمن يزحزح صخرة ستسحق قدميه”.

وكان ترامب هدد بكلمات بسيطة بكسر التوازن القائم منذ عقود في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن على الصين تقديم تنازلات حول التجارة، إذا كانت ترغب بأن تواصل الولايات المتحدة اعتماد سياسة “الصين الواحدة”.

وتفرض بكين هذا المبدأ على أي دولة تريد إقامة علاقات دبلوماسية معها، ويحول هذا المبدأ دون تمتع تايوان باستقلال رسمي.

وكان ترامب قال الأحد الماضي، في حديث إلى “شبكة فوكس”، “لا أعرف لماذا علينا أن نكون مرتبطين بسياسة الصين الواحدة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق معها للحصول على أمور أخرى على المستوى التجاري بشكل خاص”.

وبعد أن أعربت بكين عن “القلق البالغ” إزاء هذه التصريحات، وجهت الاثنين أول تحذير مهددة من تدهور العلاقات مع واشنطن.

كما شنت وسائل الإعلام الصينية حملة شعواء على ترامب.