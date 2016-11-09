الصين تخترع صاروخ حربي يطلق من الكتف

ظهر في معرض الصين للطيران 2016 صاروخ صيني جديد محمول على الكتف. وذكرت مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت أن نظام صواريخ «سيو زيان» المتعدد المهام خصص لمكافحة الطائرات والمروحيات وضرب الأهداف الأرضية الثابتة والسيارات والآليات المدرعة الخفيفة.

ويزن الصاروخ، وهو من عيار 60 ملم، 4 كيلوغرامات عندما ينطلق، ويبلغ طوله 690 مليمترا. ويبلغ مداه 2 كيلومتر عندما يستخدم في ضرب الأهداف الجوية، و3 كيلومترات عندما يستخدم في ضرب الأهداف الأرضية، ولا يمكن استخدامه لضرب الهدف الذي يبعد أقل من 150 مترا عن موقع إطلاقه.