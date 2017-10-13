الصين تدعو ترامب إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

دعت الصين الولايات المتحدة الى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران الذي وقعت عليه مع مجموعة خمسة زائد واحد.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هيوا تشونينغ قولها في تصريحات صحفية اليوم “نأمل ان تواصل كل الجهات الحفاظ على هذا الاتفاق وتطبيقه ونعتقد بانه ضامن لعدم انتشار الأسلحة النووية”.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن في وقت لاحق اليوم استراتيجيته حيال الاتفاق النووي مع ايران.

وأوضحت تشونينغ أن مستشار الدولة الصيني يانغ جي شي بحث هذا الملف مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.

وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أعلن أمس أن عدم تصديق ترامب على الاتفاق النووى مع ايران سيحدو بدول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك مع روسيا والصين ضد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن ترامب هاجم إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي وتحدث عن استحالة الالتزام بالاتفاق النووي بشكله الحالي واصفا إياه بأنه مصدر إحراج للولايات المتحدة بينما هدد وزير خارجيته ريكس تيلرسون بالانسحاب من الاتفاق في حال عدم تعديله.