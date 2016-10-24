الصين تستثمر 11 مليار دولار في بحيرة بايكال الروسية

وقعت “غراند بايكال”، أكبر شركة سياحية روسية في منطقة إيركوتسك وشركة “تشجونتسزينسين” الصينية مذكرة تعاون لإنشاء مجموعة سياحية متكاملة في بحيرة بايكال الروسية.

وأعلنت الخدمة الصحافية للشركة الروسية، الاثنين 24 تشرين الأول، إنه من المتوقع “ليس بناء مرافق سياحية حديثة فحسب، ولكن أيضا إنشاء أبنية مرافقة وفق التكنولوجيات الحديثة، وشبكات النقل المتطورة، وغيرها من البنى التحتية اللوجستية الواسعة في منطقة بحيرة بايكال والمناطق المجاورة لها، والذي يهدف إلى استقطاب واسع النطاق للسياح إلى المنطقة”.

وقدر الخبراء الصينيون حجم الاستثمارات في المشروع بنحو 11 مليار دولار.

ويعتبر الشرط الأساسي لهذا المشروع هو توافقه مع معايير ومتطلبات الحماية البيئية لبحيرة بايكال.