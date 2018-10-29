الصين تطلق آلية لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران

تعتزم الصين إطلاق آلية لمواصلة تعاونها المالي والمصرفي مع إيران، مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، وفقاً لما ذكرته وكالة “إرنا” الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصادرها اليوم الاثنين، أن هذا النظام البديل يجري تأسيسه، وقد عقد خبراء البلدين عدة اجتماعات لبحث تفاصيله، وأضافت أن الخبراء يعتقدون أن النموذج الجديد عبارة عن إنشاء مصرف متخصص لتنفيذ التعاملات مع إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الآلية الجديدة سيستغرق بعض الوقت، ومن المتوقع أن تؤجل إلى العام القادم.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أوقفت شركتا “البترول الوطنية الصينية” و”الصين للبتروكيماويات” مشترياتهما من النفط الإيراني، وفقا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي.

وفرضت واشنطن في آب الماضي حزمة أولى من عقوباتها على طهران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني على أن تطبق حزمة ثانية من العقوبات، والتي تعد الأشد في تشرين الثاني المقبل.