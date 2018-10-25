الصين تعلن أن جيشها سيتحرك لمنع انفصال تايوان

في افتتاح منتدى شيانجشان في بكين، صرح وزير الدفاع الصيني، وي فنع خه، اليوم الخميس، أن جيش بلاده سيتحرك “مهما كان الثمن” لإحباط المحاولات لفصل جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول بكين إنها تابعة لها.

وحسبما نقلت “رويترز”، قال وي: “قضية تايوان مرتبطة بسيادة الصين وسلامة أراضيها وتمس مصالح الصين الأساسية”، وأضاف: “فيما يتعلق بهذه القضية من الخطورة الشديدة بمكان تحدي الصين. إذا حاولت أي جهة فصل تايوان عن الصين فإن الجيش الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة مهما كان الثمن”.

يذكر أن الصين غضبت من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جيشها في الآونة الأخيرة وهي واحدة من عدد من القضايا الساخنة في العلاقات مع واشنطن ومنها حرب تجارية مريرة بالإضافة إلى تعزيز تايوان والصين المتزايد لوضعيهما العسكريين في بحر الصين الجنوبي.

وأرسلت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في ثاني عملية من نوعها هذا العام وهي الأحدث ضمن سلسلة من اللفتات التي قام بها البيت الأبيض دعما لتايوان الديمقراطية.