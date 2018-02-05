الصين تنصح مواطنيها بعدم زيارة جزر المالديف لحين استقرار الأوضاع

نصحت وزارة الخارجية الصينية السائحين من مواطنيها بعدم زيارة جزر المالديف لحين استقرار الوضع هناك، فيما يهدد نزاع دائر بين المحكمة العليا ورئيس البلاد بإثارة أزمة دستورية.

وقال النائب العام في المالديف، إن الحكومة ستقاوم أي محاولة من المحكمة العليا لمساءلة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم إذعانه لحكم صدر عنها الأسبوع الماضي بالإفراج عن زعماء للمعارضة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية روتينية إن المواطنين الصينيين الذين يستعدون في المدى القريب للذهاب إلى المالديف عليهم ألا يذهبوا مؤقتا إليها حتى تستقر الأوضاع على الأرض.

وأضاف أن الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة هو موسم الذروة في سفر السائحين الصينيين ونصح السائحين الموجودين في المالديف بالفعل بالحذر.

وأشار المتحدث إلى أن ما يحدث في المالديف هو شأن داخلي.