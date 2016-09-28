الصين تنهي بناء أطول جسر بحري في العالم

أكملت الصين بناء أطول جسر بحري في العالم وهو الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا ويربط بين مدن هونغ كونغ وتشوهاي وماكاو.

وبلغت تكلفة تشييد الجسر حوالي 105 مليارات يوان (15.7 مليار دولار)، حيث امتد البناء مسافة بلغت طولها 89 كم منها 55 كم للجسر نفسه أما البقية فهي لنفق وجزر اصطناعية تم بناءها كجزء من المشروع الخاص بإقامة الجسر.

وبسبب طول المسافة التي تم بناءها واجه مشروع الجسر ما يمكن اعتباره أكبر التحديات التي يمكن ان يلاقيها مشروع بناء تحت الإنشاء في العالم.

وذكر راديو الصين الدولي – الذي أورد الخبر – أن جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو، الذي اكتمل بناءه امس، سوف يقلل كثيرا من الوقت الذي يستغرقه السفر بين تشوهاي وهونج كونج، والذي كان يستغرق أكثر من ثلاث ساعات للمسافر بالسيارة أو ساعة واحدة للمسافر عن طريق البحر، حيث سيستطيع من يستخدمه قطع المسافة في أقل 30 دقيقة.

والمشروع هو جزء من شبكة الطرق الوطنية السريعة التي تخطط الصين لتشييدها، بهدف ربط المناطق الواقعة غرب منطقة نهر اللؤلؤ بتلك الواقعة شرق النهر.

ووفقا لما ورد ببعض وسائل الإعلام فإن الجسر المكون من ستة مسارات، بوسعه تحمل زلزال بقوة 8 درجات وأعاصير قوية وقوة اصطدام سفينة زنتها 300 ألف طن.