الضباط العائدون من سورية ينقلون الخبرة القتالية للمعاهد العسكرية الروسية

صرح رئيس شؤون الموظفين في وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول فيكتور غوريميكين، اليوم الأربعاء، أن الضباط العائدين من سورية ينقلون خبرتهم القتالية لطلاب المعاهد العسكرية الروسية.

وقال غوريميكين، للمشاركين في تجمع ” التربية العسكرية- في خدمة الوطن”: تدرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية، والحاجة إلى الاستخدام العملي للخبرة التي تم الحصول عليها في النشاطات التعليمية، تتطلب الأولوية لضابط هيئة التدريس…في الحصول على الخبرة المكتسبة المباشرة بمشاركتهم بالأعمال القتالية.

وأكد غوريميكين، أنه يتم افتتاح اختصاص جديد لإعداد الضباط، على خلفية إعادة تسليح القوات النشط والاستخدام المكثف للطائرات من دون طيار، والروبوتات في المعاهد العسكرية.

وقامت روسيا منذ 30 أيلول/ 2015، وبطلب من الرئيس السوري، بشار الأسد، بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في سوريا إلى أن تم سحب الجزء الأساسي من القوات في منتصف آذار الماضي، لتنتقل جهود روسيا أكثر، إلى مجالي المفاوضات والمساعدات الإنسانية.