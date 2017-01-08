الضفة الشرقية لنهر دجلة تحت سيطرة القوات العراقية

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى”، اليوم الأحد، أن قوات مكافحة الإرهاب سيطرت على الضفة الشرقية لنهر دجلة بالموصل، للمرة الأولى منذ انطلاق عملية تحرير الموصل يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لطرد تنظيم “داعش” الإرهابي من المدينة.

وقال قائد العمليات الفريق عبد الأمير يار الله، في بيان نشرته “السومرية نيوز”، إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرت على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل”.

وكان يار الله أعلن، السبت، أن تنظيم “داعش” فجّر الجسر الرابع في الموصل بعد سيطرة القوات الأمنية على التقاطع المؤدي إليه.

والجدير بالذكر، أن عمليات “قادمون يا نينوى” لتحرير المحافظة ومركزها الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، حققت فيها القوات العراقية تقدما وانتصارات كبيرة مستمرة حتى اللحظة، منذ اليوم الأول لانطلاقها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016.