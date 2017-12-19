الضفة الغربية: إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بغازات الاحتلال

أصيب عشرات الطلاب الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الغازات السامة خلال اقتحامها لمدرستهم في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال رئيس المجلس القروي أحمد التميمي لوكالة وفا الفلسطينية إن “قوات الاحتلال أمطرت المدرسة التي في داخلها 280 طفلا بقنابل الغاز المسيل للدموع” مشيرا إلى أن هذا الانتهاك يتكرر في القرية بشكل شبه يومي.

وأضاف أن “قوات الاحتلال تتعمد وبشكل يومي اقتحام القرية وبث الخوف والرعب بين المواطنين وخاصة الأطفال الذين تستهدفهم بالاعتقال والتنكيل حيث تشن حملات اقتحامات ليلية للمنازل واعتقال الأطفال بشكل منظم”.

وفي مدينة رام الله قمعت قوات الاحتلال مسيرة خرجت احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال