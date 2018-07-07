الضفة الغربية.. إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وعشرات آخرون بحالات اختناق خلال اقتحام عشرات المستوطنين قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وكالة وفا أفادت بأن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في الرأس وعشرات المواطنين الآخرين بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صحفيا خلال تغطيته الاعتداءات في المنطقة.

في المقابل، هاجم عشرات المستوطنين المنطقة الشرقية لقرية عوريف وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون واللوزيات وقطعوها، فيما داهمت فيه قوات الاحتلال عددا من منازل الأهالي الفلسطينيين في القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.