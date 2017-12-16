الطاقة البديلة تنير شوارع حلب

تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع انارة الشوارع والمستديرات والانفاق والحدائق بالطاقة البديلة لتأمين الانارة العامة ولا سيما في الأحياء التي تعرضت فيها مكونات الشبكة الكهربائية لاضرار كبيرة نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

وبدأت الورشات الفنية تنفيذ مشروع لانارة الشارع الرئيسي في كل من أحياء سيف الدولة والأعظمية باجهزة الطاقة الشمسية البديلة وذلك بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة الانمائي.

وبينت المهندسة سيلفا باخنيان رئيسة دائرة الانارة العامة في مجلس مدينة حلب أن المشروع يتضمن تركيب 169 جهاز انارة بالطاقة الشمسية في الشوارع الرئيسية لتأمين الانارة العامة اضافة الى تركيب 131 جهاز إنارة في كل من احياء هنانو وباب الحديد والسريان القديمة والجلاء.

ولفتت الى انه في إطار اعادة الإعمار تم خلال العام الحالي انارة 46 شارعا ومستديرة ونفقا وحديقة وساحة وتقاطعا وسوقا بالطاقة البديلة وأسهمت هذه المشاريع بتحسين الواقع الخدمي.

وعن المشاريع القادمة اوضحت باخنيان ان اهمها انارة محيط قلعة حلب بالطاقة الشمسية وسيتم استخدام معدات تتناسب مع خصوصية وتاريخ قلعة حلب اضافة لاستكمال انارة المنطقة الصناعية في الليرمون الى جانب إنجاز الدراسات اللازمة لانارة الطريق الممتدة من حي مساكن هنانو وصولاً إلى المدينة الصناعية بالشيخ نجار وطريق الراموسة وعدد من المستديرات في المدينة.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا تركيب 2000 جهاز انارة في الاحياء المطهرة من الإرهاب و650 جهازا في دير حافر والخفسة بريف حلب الشرقي المطهر منالإرهاب وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.