“الطاقة الذرية الايرانية”: الاف أجهزة الطرد المركزي تقوم بعملية التخصيب

اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الاف اجهزة الطرد المركزي تقوم حاليا بعملية تخصيب اليورانيوم في ايران.

وقالت المنظمة فى بيان اصدرته اليوم: انه //الى جانب عملية التخصيب يتم ايضا انتاج الماء الثقيل بمقدار اكثر من السابق وتصدير عشرات الاطنان من منتوجات الماء الثقيل//.

وأشار البيان الى أن عرض عشرات المنجزات النووية فى اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية قبل فترة كان مثالا اخر للمسيرة المتنامية للصناعة

النووية في البلاد.