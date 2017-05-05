اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الاف اجهزة الطرد المركزي تقوم حاليا بعملية تخصيب اليورانيوم في ايران.
وقالت المنظمة فى بيان اصدرته اليوم: انه //الى جانب عملية التخصيب يتم ايضا انتاج الماء الثقيل بمقدار اكثر من السابق وتصدير عشرات الاطنان من منتوجات الماء الثقيل//.
وأشار البيان الى أن عرض عشرات المنجزات النووية فى اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية قبل فترة كان مثالا اخر للمسيرة المتنامية للصناعة
النووية في البلاد.
“الطاقة الذرية الايرانية”: الاف أجهزة الطرد المركزي تقوم بعملية التخصيب
اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الاف اجهزة الطرد المركزي تقوم حاليا بعملية تخصيب اليورانيوم في ايران.