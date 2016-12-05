الطاقة الذرية تحذر من تعرض منشآت نووية لهجمات إرهابية

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم من مخاطر شن هجمات إرهابية على منشآت نووية وذلك في اليوم الأول من مؤتمر دولي حول الأمن النووي يقام في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وزراء وخبراء من 168بلدا أعضاء في الوكالة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو قوله أن “إرهابيين ومجرمين سيسعون إلى استغلال أي ثغرة في نظام الأمن النووي العالمي” مؤكدا أن كل بلد يمكن أن يصبح هدفا لهجوم إرهابي.

وأشار أمانو إلى أن هذه الهجمات يمكن أن تستهدف منشآت أو مواد مشعة أثناء نقلها داعيا إلى إيلاء المزيد من الانتباه لشروط إعادة ومعالجة المصادر المشعة المستخدمة.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت على مدى عشرين عاما نحو 2800حالة متاجرة وحيازة غير قانونية أو فقدان لمواد مشعة.