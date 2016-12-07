الطاقة الروسية: جميع شركاتنا تؤيد خفض إنتاج النفط

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، الأربعاء 7 أكتوبر/كانون الأول، أن كافة شركات النفط التابعة لها أيدت مقترح وزارة الطاقة حول تخفيض حجم الانتاج.

ونقل المكتب الصحفي للوزارة عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله: “كافة شركات النفط أيدت مقترحنا بشأن تقييد حجم الإنتاج”.

من جانبه، صرح ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي لشركة ” نوفاتيك” الروسية، بأن الشركات المشاركة في اجتماع جرى اليوم تدعم الوزارة في محادثاتها المرتقبة في فيينا.

وقال مايكلسون عقب اجتماع رؤساء شركات النفط مع وزارة الطاقة قبل اجتماع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك مع البلدان المنتجة للنفط من الأعضاء في منظمة “أوبك” وخارجها لبحث قضية الحد من إنتاج الخام:” الجميع يدعمون وزارة الطاقة”.

وعلى صعيد متصل أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، بأن مسألة تعويضات شركات النفط الروسية، بسبب قرار خفض الإنتاج لم تتم إثارتها، لأنه سيستفيد من ارتفاع أسعار “الذهب الأسود” ليس فقط ميزانية الدولة ولكن الشركات نفسها أيضا.

وردا على سؤال ما إذا كانت شركات النفط الروسية تتوقع تعويضات من قبل الدولة وذلك بسبب انخفاض الإنتاج، وما إذا كانت المسألة قد بحثت أيضا من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزير الطاقة الروسي ومع الشركات قال بيسكوف: “لا، لم تناقش هذه المسألة. لقد ذكرت سابقا أن موضوع تخفيض الإنتاج كان باتفاق الرئيس مع جميع شركات النفط الرائدة الكبرى. وكان الرئيس قد أجرى الاتصالات شخصيا وتم اتخاذ القرار من قبل الرئيس أيضا شخصيا على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه مع مدراء شركات النفط. وأشار بيسكوف، إلى أنه لم يتم التطرق إلى مسألة أي تعويضات”.