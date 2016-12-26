الطرق العامة والأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات صباح اليوم.

وأوضحت الإدارة في نشرتها الصباحية أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا منطقة الغاب طريق عام جورين-صلنفة وطريق جوبة برغال-شطحة وطريق عين الكروم- القرندح غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق فى المحافظة سالكة عدا منطقة الحفة طريق صلنفة-محطة البث الغاب-غير سالك بسبب تشكل الجليد وطريق الحجر-نيفين الغاب وطريق الحجر-نيفين سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال -الغاب وطريق القرندح- الشعرة-الغاب- وطريق مركبة-مقامات بنى هاشم جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بإدارة المرور على الرقمين (5411365 ) و( 5422703).