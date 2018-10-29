الطرود المتفجرة تؤجّج الصراعات في أمريكا

بعد التوتر الذي ساد على إثر إرسال قنابل يدوية الصنع إلى معارضين لدونالد ترامب، تأجّجت الخلافات السياسية بقوة، إذ دعا الرئيس الأميركي إلى الاتحاد، وحمّل وسائل الإعلام “مسؤولية تدهور الأجواء، بينما اتهمه الديمقراطيون بتأجيج العنف. وقال ترامب: إن “أي عمل أو تهديد بعنف سياسي” يشكّل “هجوماً على ديمقراطيتنا بحد ذاتها”، داعياً في تجمّع انتخابي في ولاية ويسكونسين وسائل الإعلام إلى “الكف عن الأعمال العدائية التي لا تتوقّف والهجمات السلبية والخاطئة في أغلب الأحيان”. وقبيل ذلك، أُعلن أن ستة طرود مشبوهة أرسلت في مناطق تمتد من نيويورك إلى فلوريدا، إلى جانب إنذار كاذب في كاليفورنيا، ما أشاع أجواء من الخوف.

ولم يسجّل سقوط ضحايا، لكن أجهزة الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وضعت في حالة تأهب.

كما عثرت الشرطة الأميركية على طرد مشبوه مرسل إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن في مركز بريد في ولاية ديلاوير، وبذلك يرتفع عدد الطرود إلى 9، بعد ما تفحّت الشرطة طرداً مماثلاً مرسلاً إلى الممثل روبرت دي نيرو.

وسبق ذلك اعتراض رزم مشبوهة موجّهة إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون، والتي هُزمت في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016، وينتقدها الرئيس باستمرار.

وبُعيد ذلك، قامت شبكة التلفزيون للأخبار المتواصلة “سي. إن. إن”، التي يدينها ترامب باستمرار أيضاً، ويتهمها بانتقاد رئاسته بشكل منهجي، بإخلاء مكاتبها في نيويورك بعد العثور على طرد مشبوه، وصرّح قائد شرطة نيويورك: إن الطرد يحوي عبوة “ناسفة على ما يبدو” و”مسحوقاً أبيض”.

كما أرسل أحد الطرود إلى جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، والذي يدلي بتعليقات على “سي. إن. إن” ينتقد فيها ترامب بشدة، وكان الأخير قد قرّر معاقبته في آب، وسحب منه تصريحه الأمني، فيما قالت الشرطة الفيدرالية بعد ذلك: إنها عثرت على طرد مشبوه بالقرب من البرلمانية ديبي واسرمان شولتز، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

واستهدفت طرود مشبوهة مماثلة شخصيتين ديمقراطيتين أخريين على الأقل من ذوي الأصول الأفريقية، هما: إيريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما، والنائبة الكاليفورنية ماكسين ووترز، ولم تتبن أي جهة إرسال تلك الطرود.

وكان قد عثر على عبوة ناسفة الاثنين في علب رسائل منزل الملياردير جورج سوروس في نيويورك.

وسوروس ديمقراطي تحوّل إلى هدف للقوميين الأميركيين والأوروبيين.

ولم يعلن عن توقيف أي شخص، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن الطرود الخمسة الصغيرة التي أرسلت إلى سوروس وكلينتون وأوباما وهولدر وبرينان “متشابهة”، وتحمل عدداً من الطوابع، ومصدرها عنوان واحد هو عنوان واسرمان شولتز.

وأدانت عدة شخصيات الاستقطاب في الحياة السياسية الأميركية منذ انتخاب دونالد ترامب، الذي ذهب أبعد من اللازم، وقالت هيلاري كلينتون من فلوريدا: “إنها مرحلة من الانقسامات العميقة، وعلينا أن نفعل ما بوسعنا لنتحد”.

أما رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي، فقد قال: “نمر بفترة يشعر فيها الناس بوجود كراهية كبيرة في الجو”، فيما اتهم رئيسا الكتلتين الديمقراطيتين في مجلسي الكونغرس ترامب بغض النظر عن العنف.

وكتب السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في بيان: “الرئيس تغاضى باستمرار عن عنف جسدي، وبث الفرقة بين الأميركيين بأقواله وأفعاله”، وأشارا إلى أن الرئيس الأميركي يصف “الصحافة الحرة بعدوة الشعب”.

واتهم رئيس مجلس إدارة شبكة “سي. إن. إن”، جيف زاكر، البيت الأبيض “بعدم تفهّم كامل لخطورة هجماته على وسائل الإعلام”.

وتشهد الولايات المتحدة حالياً حملة للانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من تشرين الثاني لا تبدو نتيجتها حاسمة للولاية الرئاسية لترامب.

إلى ذلك، أكدت شبكة “سي. إن. إن” أن ترامب كان دائماً على علاقة غير نظامية مع الحقيقة، مشيرة إلى أنه يمارس المراوغة والكذب والتضليل منذ جذوره كرجل أعمال عندما كان يروّج لذاته في مدينة نيويورك وحتى مسيرته السياسية، وكشفت، في تحليل بعنوان “دونالد ترامب يكذب.. وهو يكذب أكثر في الآونة الأخيرة”، “أن مدوّنة واشنطن بوست التي تعنى بتدقيق الحقائق أحصت أكثر من 5 آلاف ادعاء كاذب أو مضلل قدمها ترامب فقط في أول 600 يوم من توليه المنصب، بمتوسط أكثر من ثمانية ادعاءات باليوم، منذ 20 كانون الثاني عام 2017.