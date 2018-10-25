الطرود المشبوهة تظهر لليوم الثاني في مدن أمريكية

أعلنت السلطات الأميركية اليوم العثور على طرد مشبوه في بريد نائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن بعدما تلقى عدد من معارضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرودا مماثلة.

وأعلنت السلطات الأميركية أمس العثور على طرود مشبوهة تحوى عبوة ناسفة قرب منزل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجه هيلارى في نيويورك وكذلك في مكتب شبكة سي إن إن الأميركية وبمنزل الملياردير جورج سوروس أحد المانحين للحزب الديمقراطى إضافة الى طرد موجه للرئيس السابق باراك اوباما.

وذكرت الوكالة شبكة إن بي سي الأميركية أن “الطرد مماثل لتلك التي أرسلت إلى عدة شخصيات ديمقراطية وشبكة سي إن إن كما استهدفوا أيضا شخصيتين ديمقراطيتين أخريين على الأقل هما ايريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما والنائبة عن ولاية كاليفورنيا ماكسين ووترز”.

وفي سياق متصل تفحص الشرطة الأميركية طردا مشبوها أرسل إلى عنوان عائد للممثل الأميركي روبرت دي نيرو في ولاية نيويورك.

ونقلت محطة/سي إن إن/الإخبارية عن مصدرين في قوات إنفاذ القانون أن الطرد أرسل إلى دي نيرو في عنوان تابع له في منطقة تريبيكا في مانهاتن.

وتأتى موجة إرسال هذه الطرود المشبوهة إلى ممثلى الحزب الديمقراطى قبيل انتخابات منتصف الولاية فى الكونغرس المقررة الشهر القادم والتي يخشى ترامب هزيمة حزبه الجمهوري فيها وخسارته الأغلبية بمجلس النواب حيث شن قبل يومين حملات واسعة ضد الديمقراطيين.