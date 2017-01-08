الطقس.. أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والثلوج مساء اليوم

تستمر فعالية المنخفض الجوي الذي تتعرض له منطقة شرق المتوسط ومركزه شمال غرب جزيرة قبرص مرفقا بكتلة هوائية باردة ورطبة ذات منشأ قطبي أدت إلى هطولات كانت ثلجية في معظم الجوار والذي تأثرت به منطقتنا بدءا من ساعات مساء أمس.

وبين المتنبئ الجوي من مديرية الأرصاد الجوية كناز كيوان أنه من المتوقع أن تشتد فعالية المنخفض مع استمرار تدفق الهواء البارد ودخول الجبهة الباردة المرفقة معه خلال ساعات مساء اليوم حيث تزداد غزارة الهطولات وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية وتبقى الرياح معتدلة مع هبات شديدة أحيانا في تلك المناطق مشيرا إلى أن المناطق الداخلية سيكون لها نصيب ولكن بفعالية جوية أقل.

وأوضح كيوان أنه من المتوقع أن يكون الهطل ثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر في المناطق الشمالية والساحلية وعلى المناطق الداخلية والجنوبية منها حيث يحتمل تساقط الثلوج على المناطق التي تزيد على 1200 متر ليلا تنخفض إلى 1000 متر في ساعات الصباح الأولى من يوم غد الاثنين مبينا أن زيادة سرعة الرياح في المناطق الداخلية ستكون عاملا سلبيا من حيث توزع الهطل وشدته.

ولفت كيوان إلى أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض غدا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية وتبقى الرياح نشطة وتكون الأجواء غائمة ماطرة على فترات في حين تضعف فعالية المنخفض يوم الثلاثاء مع تحركه باتجاه الشمال الشرقي حيث يؤدي ذلك لارتفاع بقيم الضغط السطحي على بقية المناطق ويميل الجو للاستقرار ويكون الجو باردا جدا خاصة خلال ساعات المساء والليل مع احتمال تشكل الصقيع والضباب الكثيف في ساعات الصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية.

وتوقع كيوان أن تطرأ تغيرات طفيفة على الحالة الجوية يوم الاربعاء القادم مع استمرار البرودة وذلك لسيطرة امتداد مرتفع جوي على منطقة شرق المتوسط مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الشمالية الغربية فيما تستمر الأجواء ليلا باردة جدا مع تحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة ..

دمشق 8-1

المنطقة الجنوبية 9-2

المرتفعات الجبلية 4- ناقص 2

المنطقة الوسطى 9- 2

المنطقة الساحلية 6-11

المنطقة الشمالية 8-صفر

منطقة الجزيرة 2-10

المنطقة الشرقية3 – 12

منطقة البادية 1- 10