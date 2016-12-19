الطقس اليوم..الحرارة إلى الارتفاع قليلا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق مع امتداد ضعيف لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والجزيرة.

ويكون الجو ليلا باردا ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق والرياح متقلبة خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات مئوية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية شهد عدد من المحافظات هطولات مطرية كان أغزرها 19 مم فى ام مدفع بمحافظة الحسكة.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى كميات الأمطار الهاطلة حتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت في ريف دمشق بالحرمون 1 مم والتل 5 مم وسرغايا 5ر1 مم والزبدانى ومضايا 1 مم وقطنا 2 مم ويبرود 7 مم والنبك و ساحة الحجاز ومساكن برزة 4 مم والكسوة 5ر2 مم والقطيفة 3ر1 مم والمشرفة 5ر1 مم وعقربا 7 مم والجراجير1ر3 مم.

وفي محافظة السويداء سجلت فى المدينة 5ر7 مم و فى عين العرب 5ر17 مم وشهبا 10 مم وصلخد 5 مم والصورة الصغيرة 7 مم بينما بلغت فى درعا 5ر6 مم وبصرى 8 مم و تل شهاب 5ر7 مم والشيخ مسكين 3 مم والصنمين 4 مم وإزرع 1 مم والمسيفرة 7 مم.

ووصلت كميات الهطول بالقنيطرة إلى 6 مم.

وفي الناصرة ومرمريتا بحمص 2 مم وتلكلخ 1 مم والعريضة 4 مم وفي مدينة حمص 7 مم والمخرم 2 مم والقصير 6 مم.

وفي محافظة حماة بلغت بالحميرى 2 مم وسلمية 8ر8 مم والصبورة 5ر6 مم والسعن 5ر2 مم.

وسجلت 10 مم في المالكية والزهيرية في محافظة الحسكة و5 مم في هيمو و2 مم في عامودا و9 مم في القحطانية و4ر8 مم في القامشلي و6 مم في اليعربية و7ر7 مم في الدرباسية و8 مم في الجوادية و5 مم في ابو قصايب والعريشة ومركدة و4 مم في تل حميس و6 مم في تل براك و3 مم في رأس العين والحسكة و9 مم في تل علو و5ر5 مم في المناجير و2 مم في مركدة و11 مم في الهول و3ر6 مم في تل تمر و19 مم في ام مدفع و4ر9 مم في ابو راسين و8ر16 مم في تل بيدر و7 مم في الشدادة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الاثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 7/1 8/3 8/4

القنيطرة 7/1 8/3 8/4

درعا 8/1 9/3 9/4

السويداء 7/صفر 8/2 8/3

حمص 5/1 7/4 8/5

حماة 6/صفر 8/3 9/4

الحسكة 7/3 8/5 8/6

اللاذقية 10/4 11/7 12/8

طرطوس 12/5 13/8 14/9

حلب 6/2 8/5 10/6

ادلب 8/3 10/5 10/6

دير الزور 11/5 13/7 14/8

الرقة 8/4 10/6 11/7