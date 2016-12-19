الطلبة السوريون بالمغترب يجددون مواقفهم الداعمة لوطنهم ضد الإرهاب وداعميه

عقد فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة مؤتمره الدوري اليوم في موسكو بحضور سفير سورية في روسيا الدكتور رياض حداد وباسم سودان رئيس مكتب الفروع الخارجية في الاتحاد وحشد من ممثلي الهيئات الإدارية للاتحاد الوطني في الجامعات والمعاهد الروسية.

وأكد السفير حداد في كلمة له أمام المؤءتمر أن طلابنا السوريين الدارسين في روسيا لطالما حملوا قيم الانتماء الخالص للوطن والوفاء المطلق لقائده السيد الرئيس بشار الأسد مشيرا إلى أن المواطن السوري في بلدان الاغتراب عرف دائما بتميزه وقدرته على التأثير في الوسط المحيط به وتزداد هذه الفعالية تأثيرا وحضورا في صفوف أبنائنا الطلبة وتميزهم في مجال التحصيل العلمي وتكوين الرأي العام الداعم لمواقف سورية.

ولفت السفير حداد إلى أن سورية أصبحت مثلا وأنموذجا بالصمود في مواجهة الإرهاب الممنهج مشددا على أن هذا الصمود للشعب والجيش والقيادة هو ما شكل الحوافز الموضوعية عند الأصدقاء الأوفياء للوقوف مع سورية في مواجهة الإرهاب الذي لا يستثني أحدا من شروره وأخطاره.

بدوره أوضح سودان أن سورية مستمرة في انتصاراتها ضد الإرهاب الدولي مشيرا إلى ضرورة التعاون لإزالة كل ما تركته هذه الحرب الإرهابية على سورية من آثار سلبية للتأكيد على ان من حاول تقسيم مجتمعنا المتماسك خائب ومهزوم.

بدوره أكد رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة رمضان موسى أن كل هذا الإرهاب المدعوم من الغرب وحلفائه من نظام رجب اردوغان وممالك ومشيخات الخليج لم ينل من عزيمة السوريين بل زادنا إصرارا على تحقيق الانتصارات بفضل عزيمة جيشنا العربي السوري الباسل وشعبنا وتضحياته.

وأوضح الموسى أن الطلبة السوريين قاموا خلال هذه السنوات بعدة نشاطات وفعاليات على كل الأصعدة لدعم الوطن والدفاع عنه وتبيان حقيقة ما يشهده.

ولفت الموسى إلى أن المشاكل التي تصادف الطلاب الدارسون في روسيا تتعلق بالاختلاف في مدد الإيفاد حسب الاختصاصات بالنسبة للدراسات العليا ومشكلة عدم تطابق مدة جواز السفر مع مدد الإيفاد وقضايا متعلقة بسعر بطاقات السفر عبر الخطوط الجوية السورية بالإضافة إلى جملة من الصعوبات التي يواجهها الطالب منذ بدء دراسته وحتى الانتهاء منها بما في ذلك مسائل تغيير الاختصاصات والسكن والمدن والمراكز الدراسية لأسباب مختلفة.

وتركزت مداخلات المشاركين حول مجموعة من القضايا والصعوبات التي تعيقهم في دراستهم ومعيشتهم وسفرهم إلى الوطن مطالبين بالعمل علي حلها وتخفيف أعباء النفقات المالية للطلاب.

ومن جهته أبدى مدير فرع شركة الخطوط الجوية السورية استعداده لتقديم المساعدة في حل المسائل المتعلقة بالسفر مع الإدارة العامة للشركة في دمشق كما أكد الملحق الثقافي في السفارة السورية بذل أقصى الجهود في إزالة الصعوبات التي تواجه بعض الطلبة.

وجرت خلال المؤتمر عمليات الترشيح إلى عضوية مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا الاتحادية وبلدان رابطة الدول المستقلة والتصويت والانتخاب بالاقتراع السري.

وعلى هامش المؤتمر أكد عدد من المشاركين في حديث لمراسل سانا في موسكو أن الطلبة سيبقون الجند الأوفياء لوطنهم الأم سورية وسيواصلون مسيرتهم العلمية للعودة إلى الوطن حاملين سلاح العلم والمعرفة للوقوف إلى جانب جيشنا العربي السوري في مواجهته للإرهاب.

واعتبر المشاركون أن عقد هذه المؤتمرات الطلابية يمثل محطة مهمة لمناقشة مشاكل الطلاب بشفافية ووضوح وتعاون جدي بين مؤسسات الاتحاد.