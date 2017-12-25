الطوائف المسيحية تقيم القداديس في طرطوس احتفالاً بالميلاد المجيد

احتفلت الطوائف المسيحية في طرطوس بعيد الميلاد المجيد بإقامة القداديس والصلوات في الكنائس.

وعبر المطران اثناسيوس فهد اسقف طرطوس للروم الارثوذكس عن أمنياته بأن يعم السلام العالم كله وخاصة في بلدنا الحبيب سورية وأن يكون ميلاد السيد المسيح مقدمة لقيام وخلاص سورية من محنتها وأن تعود أقوى مما كانت عليه.

وخلال تقديمه المباركة والمعايدة لأبناء الطوائف المسيحية في كنيسة رقاد السيدة أشار محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى أن السوريين يتوقون في هذه الأيام لأن تتكلل أفراحهم بالعيد بالنصر الكامل على الإرهاب وحلول الأمن والأمان في كل بقعة من أرض سورية مؤكداً أنه لا بد لنا في كل مناسبة من تذكر تضحيات وبطولات شهداء الوطن وجرحاه الذين بفضلهم نكمل مسيرة الحياة والبناء.

بدوره أكد أمين فرع طرطوس لحزب البعث مهنا مهنا أن ما تشهده سورية اليوم يتطلب من السوريين تعزيز التكاتف والتعاضد والتحضير لمرحلة جديدة يتم فيها بناء سورية من جديد وإعادة إعمار كل ما خلفه الإرهاب وترسيخ القيم الوطنية الإنسانية التي تشكل الأساس المتين لبناء الوطن.

ولفت الشيخ عبد الله السيد مدير الفريق الديني الشبابي إلى أهمية الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة على الإرهاب وداعميه مؤكدا أن أبناء الوطن يجددون في كل مناسبة تلاحمهم جميعا بكل الأعياد لرسم صورة الوطن الموحد الذي لن يستطيع الإرهاب أن يفرقه.

شارك في تقديم التهنئة المهندس ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة وفعاليات رسمية وشعبية واجتماعية وأهلية في المحافظة.