الطوارئ الإندونيسية: تحطم طائرة تحمل 188 شخصاً

وفقاً لرويترز، أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة ليون أير على متنها 188 شخصاً ويعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا اليوم، وفيما أعلنت الطوارئ الإندونيسية انتشال جثة أحد ضحايا الطائرة المنكوبة، مايزال مصير بقية ركاب الطائرة مجهولاً.

وأفاد المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية بأنه فقد الاتصال بالطائرة بعد دقائق من إقلاعها، فيما أكدت مصادر في شركة الطاقة الحكومية أن “حطاماً يعتقد أنه من الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية”.