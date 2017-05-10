الطيب والعطور ضمن 14 محاضرة في فعاليات الأيام العلمية الصيدلانية بحمص

انطلقت اليوم في فندق سفير حمص الأيام العلمية الصيدلانية الحادية عشرة تحت عنوان “الصيدلة بين العلم والممارسة” وتتضمن نحو 14 محاضرة موزعة على يومين مع معرض لـ 18 شركة دوائية ومستودع أدوية ومستحضرات تجميل.

ويشمل البرنامج العلمي عدة محاور أبرزها العطور والطيب في الصيدلة وغذاء الأطفال المتكامل والبوتوكس بين الصيدلة والتجميل والصادات الحيوية والمقاومة الجرثومية وخضاب الدم واستخدام تكنولوجيا السوائل فوق الحرجة في صناعة الأشكال الصيدلانية الحديثة والتغذية والرياضة والبدانة وتشخيصها المرضي.

وأشار نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن إلى أن هذه الأيام تسلط الضوء على الأبحاث العلمية وتشكل فرصة للتواصل بين الأساتذة الجامعيين والممارسين للصيدلة من أجل العمل معا لتطوير واقع المهنة ورفع سويتها وتطويع أدوات البحث العلمي بما يخدم الصيدلة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

ولفت رئيس مكتب التنظيم امين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا عزام ميلاد إلى أهمية هذه النشاطات في تطوير مهنة الصيدلة ونشر المعلومة الصحيحة والثقافة الصحية ما يرفع من مستوى الوعي الصحي بالمجتمع.

بدورها أشارت رئيسة فرع نقابة الصيادلة بحمص الدكتورة وفاء كيشي إلى أن الأيام العلمية “تتيح للأساتذة الأكاديميين فرصة للخروج من روتين العمل الصيدلي والاضطلاع على كل ما هو حديث من الأبحاث المتخصصة في الصيدلة والطب والدواء والتي تهم المجتمع”.

وتخلل الفعالية تكريم عدد من الصيادلة تقديرا لإسهاماتهم العلمية في تطوير المهنة وافتتاح معرض للصور الضوئية والرسم شارك فيه طلاب صيدلة وضم أكثر من عشرين لوحة زيتية وطبيعة صامتة وسريالية وطباعية.

حضر فعاليات اليوم الأول محافظ حمص طلال البرازي و أعضاء قيادة فرع حزب البعث بحمص وأعضاء نقابة صيادلة سورية وعمداء كليات الصيدلة في جامعات القطر ونقيبا الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بحمص وحشد من الصيادلة وطلاب الصيدلة في جامعة البعث.