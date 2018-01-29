الطيران التركي يقصف السليمانية بشمال العراق

شن النظام التركي عدواناً جديداً على شمال العراق وقصف طيرانه مواقع في محافظة السليمانية.

وزعم جيش النظام التركي أنه “دمر 11 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في منطقتي جبال قنديل وأسوس”.

وأكد مصدر عراقي من السليمانية أن العدوان التركي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض القرى واندلاع حرائق بمساحات واسعة من الغابات في المنطقة المستهدفة.

وأدان عدد من النواب العراقيين الاعتداء التركي على المناطق الحدودية شمالي العراق مشيرين إلى أنه أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وطالب النواب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة بحق الجانب التركي بعد الاعتداء الأخير