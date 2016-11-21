الطيران الحربي التركي يرتكب مجزرة بحق مدنيين في مدينة الباب بريف حلب

ارتكب الطيران الحربي التركي مجزرة في بلدة الشيخ ناصر شمال شرق مدينة الباب بريف حلب راح ضحيتها 7 من المدنيين على الأقل.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات حربية تركية بمشاركة طائرة أمريكية بدون طيار قصفت مساء أمس المنازل في بلدة الشيخ ناصر ما تسبب باستشهاد 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين والحاق دمار كبير في عدد من المنازل.

وارتكب نظام أردوغان في الـ 19 من الشهر الماضي مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين باستهداف الطيران الحربى التركي قرى وبلدات حساجك -الوردية- حسية -غول سروج – سد الشهباء-احرص-أم حوش في ريف حلب الشمالي.

وكانت طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة ارتكبت مجزرة بحق السوريين راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين في غارة شنتها اليوم على قرية الصالحية بريف الرقة الشمالي.