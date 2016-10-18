الطيران الحربي السوري يدمر بنك أهداف لإرهابيي “النصرة” في ادلب واللاذقية

أعلن مصدر عسكري أن القوات الجوية السورية نفذت عدداً من الغارات على مواقع المسلحين في ريفي ادلب واللاذقية وقضت على العديد منهم.

وأوضح المصدر أن سلاح الجو السوري نفذ بعد ظهر اليوم غارات مكثفة على مواقع انتشار ارهابيي تنظيم /جبهة النصرة/ و/الحزب التركستاني/ المرتبط باستخبارات نظام أردوغان الاخواني في قريتي ضهر كتاف سندو وتردين شمال شرق مدينة اللاذقية بنحو /65/ كم.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن “مقتل واصابة عدد من الارهابيين وتدمير عربات مزودة برشاشات متنوعة ومقرات محصنة”.

وفى ريف ادلب الجنوبي الغربي تركزت غارات الطيران الحربى السوري على مقرات لإرهابيي /جيش الفتح/ فى قريتى حللوز وأم الغار بمنطقة جسر الشغور.

وذكر المصدر العسكري أنه تأكد “سقوط العديد من القتلى بين صفوف الارهابيين وتدمير عدة عربات وأوكار تحوى كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة”.