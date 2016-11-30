الطيران الحربي يدمر مقرات للمسلحي في ريف حماة

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على مقرات وتحصينات التنظيمات التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” الإرهابي بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا إن “الغارات تركزت على مواقع وتحركات التنظيمات التكفيرية في طيبة الإمام واللطامنة وجنى العلباوي وسكيك وشمال معان وشمال كفر زيتا والزلاقيات والصياد بريف حماة الشمالي”.

ولفت المصدر إلى أن “الضربات أسفرت عن تدمير مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية إضافة إلى سقوط العشرات من الإرهابيين قتلى ومصابين”.