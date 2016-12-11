الطيران الحربي يستهدف تجمعات الإرهابيين في ريفي اللاذقية وإدلب

أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي قتلى في صفوف التنظيمات الارهابية في ريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الغربي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش وجهت بعد متابعة ورصد رمايات مركزة على تحرك للتنظيمات الارهابية على محور قرية التفاحية بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ما أسفر عن “تدمير عربة مدرعة محملة بالذخيرة وبداخلها عدد من الإرهابيين”.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ ظهر اليوم سلسلة طلعات جوية على تجمعات ومحاور تحرك الإرهابيين المنتمي أغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” في قريتي تردين وكباني في الريف الشمالي ما أسفر عن “مقتل العديد منهم وتدمير خطوط إمداد لهم”.