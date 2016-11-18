الطيران الحربي يقضي على اعداد من إرهابيي “الفتح” في ريفي ادلب وحماة

دمر سلاح الجو السوري مقرات وتحصينات وعتاد لإرهابيي “جيش الفتح” خلال استهدافه لمواقعه في ريفي ادلب وحماة.

وبحسب مصدر عسكري فإن الطلعات الجوية استهدفت تجمعات ومحاور تحرك التنظيمات الارهابية المنتشرة في محيط خان شيخون وبنش وعابدين ومعر تحرمة بريف ادلب مؤكدا أن الطلعات أدت الى ايقاع العديد من الارهابيين قتلى ومصابين وتدمير الياتهم وتحصيناتهم.

وأشار المصدر الى تدمير عشرات الاليات المدرعة والمصفحة والقضاء على أعداد كبيرة من الارهابيين خلال ضربات جوية على تجمعاتهم ومقراتهم شمال معان ومحيط طيبة الامام واللطامنة وعطشان وشرق مورك بريف حماة الشمالي