الطيران الحربي يقضي على عدد من الإرهابيين في ريف اللاذقية الشمالي

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي.

وذكر مصدر عسكري أن: «الطيران الحربي السورى دمر تجمعات للتنظيمات الإرهابية وأوقع العديد من أفرادها قتلى ومصابين خلال ضربات على أوكارهم وتحركاتهم في قرفوص والنقطة 1101 والنقطة 1154 بريف اللاذقية الشمالي».

ودمر سلاح الجو السوري خلال الـ24 ساعة الماضية عربات وآليات للتنظيمات الإرهابية بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة وقضى على العديد من الإرهابيين في النقاط 1154 و1112 وبلدة كبانة وضهر كفر سندو في ريف اللاذقية الشمالي.