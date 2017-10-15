الطيران العراقي يحبط عملية تهريب نفط مسروق لـ”داعش” الإرهابي

أفاد القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطري العبيدي بأن طائرات السوخوي العراقية تمكنت من قصف رتل مؤلف من 300 صهريج محملة بالنفط المسروق تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء المنطقة الغربية على بعد 350 كيلومترا غرب الرمادي. وأكد العبيدي أن تلك الصهاريج كانت معدة للتهريب، وتمكن الطيران العراقي من قصفها وتدميرها بالكامل وإفشال عملية التهريب. هذا وكانت القوات العراقية المشتركة تمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة سكنية غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.