العازفة “مارينا بوهايتشوك” تتألق على مسرح دار الثقافة بحمص

ضمن أمسية موسيقية، تألقت العازفة الأوكرانية مارينا بوهايتشوك على مسرح دار الثقافة بحمص بالأمس بعزف منفرد لموسيقا عالمية على البيانو.

بوهايتشوك اختارت برنامج أمسيتها من مقطوعات لبيتهوفن وباخ وهاندل وتشيرني وموتسارت وكاميل سنسانس وشوبان وفاليري ساباروف وسيرغي رخمانينوف حيث عزفت معزوفات سوناتا “ضوء القمر” وبريامبولا وباسكاليا وايتود وفرانس توزيع فلاديمير كوروفيتس ونوكتورن وإيليغيا وبريلود.

يشار إلى أن مارينا بوهايتشوك خريجة أكاديمية أوديسا للموسيقا اختصاص أوبرا وبيانو، وشاركت في عدة مسابقات وعروض عالمية، حاصلة على عدة جوائز، وهي مديرة فرقة روسيا المسرحية الموسيقية، كما عملت مدرسة للغة الروسية في مديرية تربية حمص.

حضر الأمسية محافظ حمص طلال البرازي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومدير الثقافة وحشد من المهتمين.