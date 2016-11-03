العامري: السيطرة على أهم طرق مواصلات الدواعش باتجاه سورية

أعلن الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، اليوم، عن السيطرة على أهم طرق “مواصلات الدواعش” باتجاه سورية، فيما أكد السيطرة على الطريق الذي سلكة “داعش” لاحتلال الموصل في حزيران 2014.

وقال العامري في بيان تلقت حسب “السومرية نيوز”، “وصلنا إلى تقاطع تل الزلط الاستراتيجي وبذلك تم السيطرة على عقدة مواصلات مهمة وسيطرنا على طريق (تلعفر- ناحية المحلبية- موصل) والذي سلكه “داعش” في احتلال الموصل في ٢٠١٤/٦/٩”.

وأضاف العامري، “سيطرنا أيضاً على طريق (تل عبطة- البعاج)”، مشيراً الى أنه “بذلك استحوذنا على اهم طرق مواصلات الدواعش باتجاه سورية”.

المصدر|| موقع قناة العالم