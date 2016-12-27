العام المقبل..أبل تطرح آيفون 7s بشاشة 5 بوصة وكاميرا مزدوجة

كشفت تقارير جديدة من الصين، أن أبل قد اتخذت بعض القرارات المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بنماذج آيفون القادمة لعام 2017، ورغم عدم إعلان الشركة الأمريكية عن عدد الهواتف التي تنوي الكشف عنها لعام المقبل بعد، إلا أن أحدث المعلومات الواردة تشير إلى أن أبل ستزيح الستار عن ثلاثة هواتف على الأقل تحمل الأرقام D20، D21 وD22.

ووفقا لموقع appleinsider الأمريكي ومن المرجح أن يتم الإعلان عن آيفون 7s و7s بلس، لكن لم تحدد الشركة اسم النموذج الثالث، والمفترض أن يكون نسخة راقية مدعوم بمواصفات مختلفة عن باقي النماذج.

بينما سيزود أحد نماذج آيفون التي سيتم كشف النقاب عنه العام المقبل، بشاشة 5 بوصة، بعد أن ذكرت الشائعات أن أبل ستطرح نماذج بشاشة قياس 4.7 بوصة و5.5 بوصة، ووفقا لمصادر من داخل سلسلة التوريد التايوانية أن الإصدار قياس 5 بوصة سوف سيدعم بحزمة مواصفات مماثلة لهاتفى آيفون 7s و7s بلس، مع بعض الاختلافات مثل كاميرا خلفية مزدوجة العدسة، بتصميم عمودي على عكس كاميرا آيفون 77 بلس التي ستأتي في شكل أفقي.

ومن غير الواضح ما إذا كان هاتفي آيفون 7s و7s بلس سيتم دعمهما بنفس تصميم الكاميرا العمودي.