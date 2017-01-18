العبادي: التحرير النهائي في الموصل بات قريبا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التحرير النهائي لمدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي بات قريبا.

وأوضح العبادي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي “أن وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب” مضيفا ..” جهود قواتنا تكللت بالنجاح بأكمال الخطة الاساسية في تطهير الجانب الايسر في أكثر المحاور وتحرير مركز الموصل ويجري العمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الاخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه أكمال تحرير الجانب الايمن”.

وتشهد محافظة نينوى منذ تشرين الأول من العام الماضى عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي.