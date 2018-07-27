العبادي: الحكومة العراقية أعلنت الاستجابة لمطالب المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته أعلنت الاستجابة الفورية لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في المحافظات العراقية منذ بداية المظاهرات وفق الصلاحيات المحددة والامكانات المالية المتوفرة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن العبادي قوله اليوم في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إنه “في اللحظات الأولى لإعلان المواطنين لمطالبهم في عدد من المحافظات أعلنا استجابتنا الفورية لجميع المطالب المشروعة واعتبرنا الاستجابة لمطالب المواطنين قوة وليست ضعفا لأنهم أبناء شعبنا وهدفنا خدمتهم”.

إلى ذلك تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وايجاد فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد والإسراع بتشكيل الحكومة.

كما شهدت محافظات الناصرية وكربلاء وميسان مظاهرات مماثلة للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق منذ مطلع تموز الحالي مظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل.