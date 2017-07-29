العبادي: الدول ساعدتنا من أجل مصالحها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة 28 يوليو/تموز، أن النصر سيبقى حليفا للعراقيين، وأن الشباب كان لهم دور أساسي وكبير بتحقيقه.

وأشار العبادي، إلى أن “العالم كله معجب بالنصر الذي حققه العراقيون لأنهم لم يتوقعوه بهذه السرعة، وفي الظروف الصعبة التي يعيشها العراق، وبالخطر الكبير الذي كانت تمثله العصابات الإرهابية”.

وأوضح العبادي خلال كلمة له في انطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب العراقي، أن “فكر داعش خطير جدا، فقد استطاع التجنيد في أكثر من 100 دولة وتحويل الشباب من مصدر إبداع إلى قتل أنفسهم وقتل الآخرين”.

وتابع: “واجهنا في العراق فكر داعش وانتصرنا عليه وعلى منظومة الرعب التي انتشرت في كل العالم، ونحتاج إلى أن يكتب التاريخ هذا النصر الذي كتب بدماء وتضحيات العراقيين”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن “إعادة قوة المؤسسة العسكرية كانت نتيجة عمل دؤوب وإعادة تأهيل ولا نريد للفاسد أن يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية، كما أننا نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة داعش”.

وأشار العبادي إلى الأهمية القصوى لفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بتحقيق النصر حيث “هب أبناء البلد الذين تطوعوا دون استلام راتب للدفاع عن البلد”.

وقال إن “العراق استعاد دوره ومكانته في العالم والبعض يريد أن ينسب النصر إلى الآخرين، مؤكدا أن النصر عراقي وبشجاعة العراقيين والدول ساعدتنا من أجل مصالحها وهذا ليس عيبا فنحن أيضا نبحث عن مصلحة بلدنا فهناك مصالح متوازنة”.