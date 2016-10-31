العبادي: القوات الأمنية ستقطع رأس “داعش” الإرهابي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم أن تنظيم “داعش” الإرهابي ليس له مكان في العراق وأن القوات الأمنية “ستقطع رأس داعش”.

وقال العبادي في تصريح للتلفزيون الرسمي: “إن القوات الأمنية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من مدينة الموصل” مطالباً أهالي المدينة بالبقاء في البيوت وعدم تمكين إرهابيي “داعش” من تدمير البنى التحتية.

ولفت العبادي إلى وجود فرق متهيئة لإعادة الإعمار والخدمات بعد تحرير الأراضي من التنظيم الارهابي.