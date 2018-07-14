العبادي: لا يمكن إعمار البلاد وبناء الاقتصاد دون تحقيق الأمن

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة العراقية أعدت خطة كاملة للإعمار والبناء في محافظة البصرة جنوب البلاد موضحا أنه لا يمكن إعمار البلاد وبناء الاقتصاد دون تحقيق الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العبادي قوله خلال لقائه جمعا من عشائر ووجهاء محافظة البصرة “أعددنا خطة كاملة للإعمار والبناء كما أعددنا خطة متكاملة للنصر على إرهابيي “داعش” وحققناها”.

وأضاف العبادي “ننتقل حاليا من حالة الحرب إلى السلم بعد أن هدد تنظيم “داعش” وجودنا قبل 4 أعوام وانتهينا قبل ستة أشهر من تحرير أراضينا .. وعلينا حاليا مواجهة هذا التنظيم أمنيا واستخباريا وسنقضي عليه داخل العراق وخارجه”.

وتابع العبادي “سنصرف الأموال اللازمة للبصرة بما تحتاج من خدمات وإعمار .. نحتاج إلى التعاون لننجز كل المشاريع… ليس لدي شك بأن المواطن البصري يتظاهر من أجل البصرة وأن من يخرب هو ليس من أهل البصرة”.

إلى ذلك أعلنت اللجنة الوزارية العراقية المكلفة بمعالجة مشاكل المواطنين في محافظة البصرة أن فرص العمل المخصصة للمحافظة والبالغة 10 آلاف فرصة عمل ستوزع على الوزارات الخدمية باستثناء النفط.

وقال رئيس اللجنة ووزير النفط جبار اللعيبي في بيان أن “اللجنة أمهلت رؤساء ‏الوحدات الإدارية للاقضية أسبوعا لتقديم قوائم المرشحين لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.