العبادي: لن نسمح للقوات التركية بالمشاركة في عملية الموصل بأي شكل

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن حكومته لن تسمح للقوات التركية المتواجدة بقاعدة بعشيقة في نينوى بالمشاركة في عملية تحرير الموصل “بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى عدم وجود حاجة إلى قوات عسكرية أجنبية تقاتل بالنيابة عن القوات العراقية، فيما تعهد بتحرير قضاء الحويجة في كركوك “قريباً”.

وقال العبادي في تصريح تلفزيوني: إن “القوات العراقية هي فقط التي تحرر الأراضي من داعش ولا توجد أي قوة أخرى سوى القوات التركية”، لافتاً إلى أن “ذلك يعد تجاوزاً على السيادة العراقية”.

وأضاف العبادي: “لن نسمح للقوات التركية بأن تشارك في عملية تحرير الموصل بأي شكل من الأشكال سواء بالتخطيط أم بالتنفيذ، لأننا لسنا بحاجة إلى قوات عسكرية أجنبية تقاتل بالنيابة عنا”.

هذا وشهد الموقف بين بغداد وأنقرة، تصعيدا بالتصريحات ابتدأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي خاطب العبادي قائلاً “لست ندي ولست بمستواي” وأشار إلى “أننا سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وتلزم حدك أولا”، فيما رد العبادي، على ذلك التصريح بالقول “بالتأكيد لسنا نداً لك .. سنحرر أرضنا بعزم الرجال وليس بالسكايب”.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأول الخميس عن تسليم السفير التركي لدى بغداد مذكرة احتجاج وصفتها بـ”شديدة اللهجة” بناء على استدعاء سابق، وأشارت إلى أن المذكرة تتعلق بالتصريحات “الاستفزازية” الأخيرة التي أطلقها اردوغان، فضلاً عن وجود القوات التركية في العراق.